台新金控舉行第三季法人說明會，仍採網路會議線上舉行，公布今年前三季營運成果，累計稅後淨利177億元、年成長51.5％，每股稅後盈餘（EPS）為1.44元，股東權益報酬率14.73％，每股淨值13.45元，如排除第二季併購人壽及處分部分彰銀持股等一次性項目後，核心獲利達129億元，較去年同期成長10％。

台新金控法說會由該公司總經理林維俊、財務長賴昭吟、投資長簡展穎、台新銀行總經理尚瑞強、法人金融事業總處執行長林淑真，及台新人壽總經理邢益華等共同主持。林維俊表示，第三季出口持續成長，本土疫情趨緩下，民間消費動能回溫，旗下銀行、人壽、證券等各子公司營運表現穩健。

林維俊指出，該公司前三季營收達413.8億元，受惠淨利息收入及淨手續費收入穩健成長，年成長23.1％。財富管理的淨手續費收入在第三季保險商品銷售動能強勁帶動下，季成長達33.5％，前三季淨手續費收入達68億元創歷年前三季新高。

子公司台新銀行總放款餘額年成長達9.1％，總存款餘額亦有6.7％成長，外幣放款年成長13.5％，新台幣放款亦有8.2％的年成長。信用卡相關業務方面，有效卡數持續成長已近405萬張，特店家數亦有6％成長，逾16萬家的特店家數穩居市場之冠。資本結構與授信資產品質方面，金控與銀行第三季資本適足率分別為122.6％及14.8％，資本結構持續穩健，銀行逾放比及覆蓋率分別為0.12％及1038％，授信資產品質維持良好。

台新證券前三季因證券交易市場持續熱絡，經紀手續費收入較去年同期倍增，淨手續費收入年成長95.4％。經紀業務市佔率持續成長達2.37％。承銷主辦案件的金額及案件數截至10月底，分別居市場第三及第四。使得前三季稅後淨利達11.7億元，年成長達124％，貢獻金控獲利7％。

台新人壽在金控資源挹注支持及銀行保險通路強勁銷售動能加持下，第三季新契約保費收入為35億元，為去年同期的11倍，第三季總保費收入為71億元，較去年同期增加78％，第三季稅後淨利5億元。

海外布局方面，台新銀行近期加速布建步伐，除6月底開業的泰國曼谷辦事處外，馬來西亞納閩分行及吉隆坡行銷服務處將於本月26日開業加入服務行列，能在全球疫情嚴峻各國持續進行邊境管制下，克服環境限制籌措設立，實屬不易，未來將與香港、新加坡、日本東京、澳洲布里斯本及各海外辦事處串聯，提供客戶優質的跨國國際金融服務。

此外，鑑於大陸已是全球第二大經濟體，且上海市是重要國際金融中心之一，為滿足兩岸三地台商企業全方位的金融服務需求，10月台新銀行董事會已通過上海分行申設案，將開始進行將上海辦事處升格為上海分行的各項申請作業，使亞洲區跨境金融平台更全面及完整。

林維俊強調，台新金控在ESG永續各面向的精進與持續努力再度獲得道瓊永續指數（DJSI）評比認可，今年連續四年同時入選「世界」和「新興市場」指數成分股，台新金控的ESG各項表現居同業領先地位，已入選多項ESG評比、指數成分股及獲得獎項肯定。

包含台灣永續能源研究基金會頒發台灣永續行動獎「社會共融獎金獎」、「經濟發展獎銅獎」、天下雜誌頒發「永續公民獎」、英國標準協會（BSI）頒發「永續韌性領航獎」等，同時台新金控亦加入成為「台灣淨零排放協會」的創始會員，實際支持淨零排效2030／2050倡議。台新金控未來將依循國際ESG發展趨勢，積極落實企業永續以及ESG各面向的推動，善盡金融業協助引導企業推行永續的責任，以符合各利害關係人對台新的永續期待，以成為大家永續的智慧好夥伴。