台北市不動產開發商業同業公會日前完成第18屆理監事改選，這屆改選最具話題性的，就是新任理事長，為橫跨金融業、政壇及建築業的全陽建設董事長陳勝宏，是建商老闆中罕見的「三棲」資歷，為歷任公會龍頭首見。

陳勝宏將來如何肩負起建築業界與產官學界之間的溝通橋樑角色，是許多理監事的期待。

陳勝宏10月底從第17屆台北市不動產開發公會理事長、吉美建設機構董事長蔡竹雄手中正式接棒；與許多理事長習慣低調、少與媒體接觸的作風相較，縱橫政商兩界數十年、問政風格犀利的陳勝宏，不但對攸關建築業經營環境的議題實問實答，更不改民代的「大炮」風格，就事論事，不止坦率評論政策，也不吝於對政府提出建言。

談到缺工難題，陳勝宏直指，立法院應修訂移民法，開放外籍勞工來台定居，否則問題永遠無解；另外勞動部也應強化與勞團溝通化解阻力；談到高地價、高房價，他認為中央與地方政府帶頭高價標地，是撐高地價、房價的重要原因，對於監督公部門沒有在客氣的。

陳勝宏也因為多年來經營陽信商業銀行及全陽建設等事業，對總經、全球金融情勢相當熟悉，他認為，疫情改變全球供應鏈、2050淨零碳排目標改變產業遊戲規則，加上運輸塞港等問題短期難解，高營建成本時代已經來臨，房價將易漲難跌，房價回不去了！

另外，陳勝宏認為在通膨壓力下，2022年全球都會升息，台灣無法置身事外，但除非大幅升息，否則通膨效應會高於升息壓力，會持續推升房價，不過由於基期已高，預期漲幅會相對收斂。

陳勝宏主張，政府、建築業應攜手合作，興建社會住宅讓人民住有其屋，政府可以大幅提高台北市的容積獎勵，提供誘因與建商合作興建社宅，透過政策對症下藥，讓房屋的所有權與居住權可以雙軌併行，解決台北居大不易的難題。