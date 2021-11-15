民間司改會日前卻發函給檢察署及法院，附上人頭帳戶無罪判決書，引發爭議；針對中華民國法官協會認為，司改會發文給法院的行動是「搬出監察院恫嚇而讓正義的天秤只能往無罪方向傾斜」，而致干預審判獨立，或屬「法庭外打延長賽或主導遊戲規則」，並呼籲應回到法庭進行個案攻防等語，司改會15日提出不同意見。

司改會說，透過法律實證統計或判決整理，對彙整之資訊給予評價，並敬供司法機關參照，也僅是希望社會上的多元意見，有受司法機關傾聽之可能；正因為看見人頭帳戶相關案件在司法系統中，出現系統性地慣將主觀故意的標準「由故意位移至過失」，造成正義天秤只能往有罪方向傾斜，民間團體才需要提出不同聲音試圖進行對話。

司改會指出，偵查機關、司法機關代表國家公權力所為的每個或大或小的決定，都深深影響所有進入司法系統的市井小民。自2014年起，司改會收到為數眾多的申訴人，前仆後繼向本會陳情冤抑，其中許多申訴人在現實考量下已認罪、和解，向司改會反應其對司法系統的失望與困惑，已然僅是最後但薄弱的掙扎。

司改會表示，為避免冤錯案件之發生，健全司法資源之運用，應為本會與司法機關共同之夙願。司改會將本於人民權利保障的角度，持續反映民間意見，樂見法官協會發表聲明參與公共討論，期待「人頭帳戶冤錯案」的問題，可持續進行深入的社會對話。