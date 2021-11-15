前國安局上校組長劉冠軍，涉嫌侵吞國安局「奉天」情報專案經費孳息1.9億，遭通緝迄今21年，他當年以機密經費買台積電股票、秀明路豪宅、金飾珠寶被扣押，檢察官為追討劉1.9億不法所得，聲請沒收，士林地院11月15日首度開庭，傳喚豪宅所有權人劉妻孟雯華到庭陳述，但今天下午2點半開庭，經點呼劉冠軍、孟雯華均未到庭，法官諭知候核辦。檢聲請沒收劉冠軍豪宅，法院傳喚劉妻到庭陳述

66歲劉冠軍是國安局總務處前出納組組長，妻子孟雯華是前憲兵司令孟述美之女。劉自1994年2月至2000年4月，在農銀開設「安發」、「經惠」、「欣業」公司帳戶，匿報奉天專案孳息，將定存解約存入這些公司帳戶侵吞1億9220萬7元。

劉冠軍夫婦逃亡後，2人名下資產除凌志轎車被劉找人變賣140萬作逃亡經費外，包括劉存款1200多萬、秀明路房產、豪奢品、100張台積電股票、數百張聯電、華邦電、云辰股票全被軍事檢察官扣押迄今。

國安局日前以劉另涉投敵罪，移請台灣高檢署通緝，高檢署責由士林地檢署聲請沒收，追討不法所得。劉被扣押資產價值至今水漲船高，股票總值初估上億，其中台積電就逾1億，另秀明路豪宅亦增值為6000多萬。

法官認為，孟為秀明路房產、金飾珠寶所有人，屬於沒收財產之第三人，依法可參加沒收程序，因此傳喚她出庭陳述意見，若人在國外的她不到庭，可逕行裁定。15日下午開庭，經通譯點呼兩人，已潛逃出境的劉冠軍、孟雯華均未到庭，法官諭知候核辦。