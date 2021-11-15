中鋼開出12月份內銷盤價，除電鍍鋅鋼捲和電磁鋼捲產品維持平盤外，其他熱軋鋼板、熱軋軋延料、熱軋一般料、冷軋一般料及熱浸鍍鋅鋼捲建材料與烤漆料等五大規格產品，每公噸都調600元，降幅1.65％，創2020年7月份以來首度降價。

中鋼11月15日召開12月份內銷月盤鋼品盤價會議，會中決議：國際貨幣基金組織（IMF）10月發布世界經濟展望報告，下調全球今年GDP成長率預測從6％至5.9％，主因已開發國家供應鏈瓶頸尚未解決，再加上新興國家疫苗施打率偏低導致疫情惡化，以及各項能源及原物料價格攀升等因素，造成全球經濟成長力道趨緩。台灣因整體疫情控制得宜，製造業動能強勁，海外台商回流建廠，前瞻基礎建設計畫持續進行，在商品出口以及國內投資雙引擎帶動下，IMF 逆勢上調台灣今年GDP成長率從4.7％至5.9％，台經院更是將今年GDP成長率上修至6.1％。另，世界鋼鐵協會最新預測顯示，全球鋼鐵需求在2022年將成長2.2％，增加4100萬噸至18.96億噸，未來鋼市榮景將不容看淡。

美國與歐盟於10月底達成貿易協議，讓歐盟鋼鋁產品特定配額可豁免關稅，有助於歐盟的鋼鐵外銷至美國；另，歐洲面臨環保、能源等議題，陸續規劃落實碳費、碳關稅，鋼廠也納入碳附加費及能源附加費，有助支撐歐洲鋼價。美國眾議院於11月5日通過約1.2兆美元的基礎建設法案，將用於改善美國道路、橋梁、管路、港口和網際網路連線，根據美國鋼鐵協會（AISI）預估，此法案將使美國鋼鐵需求成長3％至4％，台灣鋼鐵產業有望受惠。此外，為達「雙碳目標」，大陸鋼鐵限產令仍持續發酵，9月粗鋼產量共7375萬噸，年減超過兩成，減產政策趨嚴將使鋼鐵供給更為緊縮。

透過減碳以減緩全球暖化已成為國際共識，10月底至11月中於英國舉行的第26屆聯合國氣候變遷大會（COP26）聚焦世界各國減碳政策，歐盟規劃碳邊境調整機制（CBAM）將在2026年正式實施。為跟進國際減碳及綠色鋼材訂價趨勢，中鋼公司除了積極盤點產品碳足跡，也投入各項減碳設備與技術，並預計自明年8月起針對外銷鋼品加收碳附加費用。

近期全球鋼價因區域性的政經環境發展分歧，市場行情持續盤整。受到燃料、冶金煤、副原料等成本增加、建築活動回升以及客戶補庫存等帶動，印度、俄羅斯鋼廠皆積極提高鋼價。然而，同樣受到能源危機的中國大陸，則加強對煤炭價格的調控，做好電煤保供穩價，連帶使大陸鋼品期現貨價格下跌；大陸寶武鋼12月盤價針對不同產品至少下調200~300人民幣/公噸，越南河靜熱軋則調降40美元/公噸，亞洲行情或受干擾影響市場信心。

臨近歲末，考量國內鋼鐵產業面臨國際行情波動、供應鏈瓶頸、運費高漲、庫存去化及資金調度等壓力，中鋼公司決議12月份內銷月盤除電鍍鋅鋼捲、電磁鋼捲平盤外，其餘產品順勢予以適度調降，平均降幅為1.65％，以確保上下游營運佳績，並期許下游業者一同投入環保及社會責任的永續經營。