台新金(2887)今舉行法說會，台新金總經理林維俊表示，在本土疫情趨緩下，民間消費動能回溫，台新金控旗下銀行、人壽、證券等各子公司於第三季營運表現穩健，前三季累計稅後淨利達177億元，較去年同期成長51.5%，每股盈餘(EPS)為1.44元，股東權益報酬率14.73%，每股淨值為13.45元，如排除第二季併購人壽及處分部分彰銀持股等一次性項目後，核心獲利亦達129億元，較去年同期成長10%。

林維俊指出，台新金控前三季營收達413.8億元，受惠於淨利息收入及淨手續費收入穩健成長，年成長23.1%。財富管理的淨手續費收入在第三季保險商品銷售動能強勁帶動下，季成長達33.5%，前三季淨手續費收入達68億元創歷年前三季新高。在子公司台新銀行的存、放款業務表現方面，總放款餘額年成長達9.1%，總存款餘額亦有6.7%成長，外幣放款年成長13.5%，臺幣放款亦有8.2%的年成長。而在信用卡相關業務方面，有效卡數持續成長已近405萬張，特店家數亦有6%成長，逾16萬家的特店家數穩居市場之冠。在資本結構與授信資產品質方面，台新金控與台新銀行第三季之資本適足率分別為122.6%及14.8%，資本結構持續穩健；台新銀行逾放比及覆蓋率分別為0.12%及1038%，授信資產品質維持良好。

在子公司台新證券業務表現方面，由於前三季證券交易市場持續熱絡，致台新證券的經紀手續費收入較去年同期倍增，淨手續費收入年成長95.4%。經紀業務市佔率持續成長達2.37%。而在承銷主辦案件的金額及案件數截至上月(10)月底，分別居市場第三及第四。台新證券前三季稅後淨利達11.7億，年成長達124%，貢獻金控獲利7%。在子公司台新人壽的業務表現方面，在金控資源挹注支持及銀行保險通路強勁銷售動能加持下，第三季新契約保費收入為新臺幣35億元，為去年同期11倍，第三季總保費收入為新臺幣71億元，較去年同期增加78%。第三季稅後淨利達5億元。

在海外佈局的進度方面，台新銀行近期加速布建步伐，除了6月底開業的泰國曼谷辦事處之外，馬來西亞納閩分行及吉隆坡行銷服務處將於本月26日開業加入服務行列，能在全球疫情嚴峻各國持續進行邊境管制下，克服環境限制籌措設立，實屬不易，未來將與香港、新加坡、日本東京、澳洲布里斯本及各海外辦事處串聯，提供客戶優質的跨國國際金融服務。

此外，有鑑於中國大陸市場已是全球第二大經濟體，且中國上海市是重要國際金融中心之一，為滿足兩岸三地台商企業全方位之金融服務需求，在10月台新銀行董事會已通過中國上海分行申設案，將開始進行將上海辦事處升格為上海分行的各項申請作業，以使台新銀行的亞洲區跨境金融平台更全面及完整。

今年前3季，台新金各子公司仍以銀行獲利占比74%最高，其次為台新人壽的10%，台新證為7%，其他子公司約9%。銀行端第三季的淨利差為1.15%，存放利差為1.45%。