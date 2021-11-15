馬來西亞決定在15日，先開放外國旅客可造訪度假勝地蘭卡威，若一切順利，大馬政府計畫將在2022年重啟邊境，振興當地已經千瘡百孔的觀光產業。

所有來自國外的旅客，在抵達蘭卡威後都必須接受檢測，採陽或採陰10分鐘內就可知道結果。若任何一位是陽性的，島上20家飯店內有118間客房將隨時待命，執行隔離任務。

目前大多數國際遊客是經由吉隆坡國際機場轉機而來的，預計12月初會有更多直飛蘭卡威的班機，尤其年底歐美傳統年假到來之時。

冒著新冠疫情可能重燃的風險，為了救經濟，鎖國近兩年的馬來西亞還是決定重啟大門。疫前2019年時，大馬政府接待約2600萬遊客，旅遊所產生的收益也超過860億令吉，約210億美元。

根據統計，蘭卡威的每位外國旅客每天至少會花250美元，用來住宿、參加活動或請當地響導等。

早於9月16日時，蘭卡威就已開放給馬來西亞當地民眾遊玩，經過兩個月的時間，共有約24萬位左右到訪，也帶來超過0.6億美元經濟效應。但島上居民還是期待消費能力強的外國觀光客，能帶入更多財源。