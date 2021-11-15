台灣首創自駕物流車已正式啟動新竹市區全長1.9公里的開放性人車混合道路測試。（陳育賢攝）

台灣首創自駕物流車已正式啟動新竹市區全長1.9公里的開放性人車混合道路測試。（陳育賢攝）

經濟部、工研院、新竹市政府與新竹物流15日共同舉辦「自駕物流，智慧未來，台灣首創自駕物流揭牌儀式」，正式啟動新竹市區自駕物流服務計畫。（陳育賢攝）

台灣自駕物流創新頁！經濟部、工研院、新竹市政府與新竹物流15日共同舉辦「自駕物流，智慧未來，台灣首創自駕物流揭牌儀式」，正式啟動新竹市區自駕物流服務，目前已進入全長1.9公里的開放性人車混合道路測試階段，相信不久後自駕車即可上路送貨。

市府指出，繼2019年台灣第1輛開放場域的自駕車於新竹漁港上路後，去年9月市府再與工研院、新竹物流簽定MOU，今年7月獲得經濟部審核通過，向交通部取得自駕車試車牌，成為全國第1輛物流自駕車在城市實證運行的案例。

市長林智堅表示，新竹市身為科技首都，自駕物流是創新的一環，由台灣最頂尖、超過80年歷史的新竹物流，加上自駕車技術研發領先全球的工研院，強強合作，他充滿高度信心。

他說，中央地方攜手，讓創新產業蓬勃發展，也看見大新竹量能，未來無人自駕車發展會更加成熟，加上科技大廠技術，在關鍵時刻讓台灣和世界競爭，今日新竹不只是台灣的新竹、更是世界的新竹。

工研院院長劉文雄表示，相較開放場域，自駕物流車要走進市區、開進人群、汽車群、機車群，難度更高，因此這次再創下自駕車的全新里程碑，此次在新竹市兩營運所間長約1.9公里道路上路實驗測試，未來要解決職業物流駕駛人力短缺、倉儲空間不足問題。

新竹物流總經理李正義則指出，物流產業受疫情及購物型態改變影響，民眾大幅使用線上購物，增加貨物運輸需求，進而提高物流營運業者設置物流轉運中心的需求。

新竹物流在大新竹區每月有45萬件貨物量，在自駕技術導入新竹物流體系後，第1階段以區域內20％的貨物量不進轉運中心為目標，初步希望每月先降低1萬件進位在桃園中壢的轉運中心，改由營業所對營業所之間直送，解決物流業司機不足的問題，同時降低司機深夜長工時作業現象。

仰德集團首席總顧問何煖軒也表示，新竹物流有3500輛配送車，為台灣重要物流公司之一，其中因疫情關係，新竹物流為達成工作，許多員工都超出負荷，但大家都戮力完成使命，讓國內物流配送更快速。

新竹物流以開放、嘗試心態，除與工研院、新竹市府合作導入物流自駕技術，集團內的士林電機也與工研院機械所、國內商用車龍頭中華汽車有一系列商用電動車技術合作，盼在未來物流電動車領域扮演領頭羊角色。