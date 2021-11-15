英格蘭北部利物浦婦女醫院外今天發生汽車爆炸，造成1死1傷。一名英勇的計程車司機驚覺乘客攜有炸彈後，「機警地將其反鎖在車上」，才未釀成更大規模傷亡。

英國媒體「每日鏡報」（Daily Mirror）報導，位於英格蘭北部的利物浦婦女醫院（Liverpool Women's Hospital）外今天上午發生汽車爆炸，造成1死1傷。

機警的計程車司機裴利（David Perry）據報英勇地阻止了更嚴重的傷亡，自己卻因此受到彈片傷害、耳朵受損，傷勢嚴重的他被稱為「利物浦英雄」。

Liverpool explosion: Car engulfed in flames outside hospital

他的友人表示，裴利的狀況「不太好」。他在臉書發文說：「裴利幾乎為了拯救他人付出最大代價，顯然除了確保我們這座城市人民的安全之外，他毫無懸念！」

警方今天下午證實，炸彈客當場身亡。

卡斯伯特森（Kev Cuthbertson）發文說：「他是個英雄，一發現炸彈就把那個人渣反鎖在車上，自己卻在爆炸中受到最嚴重衝擊。」

湯瑪斯（Stephen Thomas）寫道：「司機是我的搭檔，當他發現乘客行為可疑，便立刻跳下車。」

目前已有好幾場募款活動，為裴利籌集資金。

大曼徹斯特警察局（Greater Manchester Police）尚未針對記者詢問提供進一步細節。

幾個臉書專頁和募款平台GoFundMe在3小時內，便募得超過1500英鎊（約台幣5萬6000元）。

麥西塞德（Merseyside）警方接獲報案，指利物浦婦女醫院外今天上午10時59分發生汽車爆炸案。

警方發言人稍早表示：「目前我們了解到，涉案的是一輛計程車，在爆炸發生前不久停在醫院外。」

「我們對爆炸原因持開放態度，但鑒於事發經過，出於謹慎，反恐警察正領導麥西塞德郡警方所支持的調查。」

西北英格蘭反恐警察說，3名年齡分別為29、26和21歲的男子依此案涉及「恐怖主義法」，在肯辛頓（Kensington）地區被捕。

警方表示，車上一名男性乘客當場死亡，身分尚未正式確認；受傷的男性司機目前仍在醫院接受治療、情況穩定。

若干當地居民說，武裝警察今天下午突擊連棟房屋中的一間房舍。部分路段目前仍被封鎖，相關調查也還在進行當中，現場有大量警力。