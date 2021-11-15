網路日前流傳一段衛福部長陳時中在一場餐會上唱歌的影片，影片中一位白衣美魔女陳曉蓁遭起底，現為福建平潭招商局副局長，遭疑恐違反《兩岸人民條例》，對此，陸委會主委邱太三表示，已在調查，會依法處理，但陳時中和大陸公務員會面是否適當，邱則緩頰，陳已解釋清楚，沒有違法。聽完邱太三的回應，網友譏諷，自己人沒事，如果是國民黨，民進黨早就喊滾下台了。

針對陳曉蓁任福建平潭招商局副局長一事，邱太三今（15日）表示，已經函請主管機關做行政調查，預計這兩天能收到相關資料，會依法處理。邱太三指出，將視其擔任的職位，以及「擔任程度」到什麼樣的程度先以行政法處理，若還有「嚴重情事」，再以相關法律處理。

至於陳時中在場是否合適，邱太三則緩頰表示，陳時中已經說明是被邀請的，「跟這樣的人接觸，並沒有違反任何法律的規定」。

大批網友在報導相關新聞的《中時新聞網》、《Yahoo!奇摩新聞》的下方留言表示，「被邀請就沒事？這下子全國軍公教都可以比照辦理了嗎」、「如果是車輪黨官員陪金主唱歌，還有對岸人士在場，綠委立委跳出來喊：阿共同路人，快點滾下台」、「時鐘（時中）是綠色的，雷聲大雨點小，沒事的」、「民進黨就是特權黨？要是其他黨人，早就被綠共查爆了」、「邱太三表示，陳時中已解釋自己是受邀前往，不知道在場的人是誰，騙肖耶，一般人受邀都會問有那些人參加，更何況是政治人物，真的什麼話都敢說」。

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