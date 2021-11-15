【愛傳媒藺奕專欄】本文寫給男人。

經常聽各年紀的男人，最不勝其擾的一件事，就是每一個身邊的女人都愛問，你愛我嗎？而且不挑時間，不分主場或客場，像色狼偷窺美女一樣自然、一樣衝動。

為什麼女人要這麼問？

你看過女人的衣櫃吧，就是那樣，它是一個黑洞。如果是黑洞、有沒有正確的開箱方式和使用說明？其實有。

女人問「你愛我嗎？」之所以重複，是一再強調的一種疑問，這種質疑是多層次、具有誘導性，就像英文字的「排練」（Rehearsal），它的字根是「再次Re +聽hear(s) + al（名詞字尾：表示動作、形式）」，其實是一種劇場式的語言，暗示並提醒你現在有缺失了、必須不斷演練修改，才能在她的心中獲得如雷的滿堂彩。

所以我說女人才是最佳卻也最刁難的電影導演，在一段愛情、或者漫長的婚姻關係裡，她總是要仿照電影找出彼此對白的各種最好狀態，日常生活裡，你一定會有不浪漫、吃螺絲NG的時候，之後你就忘了，但女人不會。

那些你以為的廢片一捲捲在她腦裡不斷反覆剪接，她把一支支幕後花絮帶去和閨蜜下午茶、進行試映與交流，再扔回腦裡重新混音、加入後期，最終打造無懈可擊的呈現。

於是，如果你知道一句「你愛我嗎？」是經過如此繁複工序、是一種大數據，你應對之前，便該考慮這樣的深層結構，而不是本能的嫌煩、甚至野獸般的咆叫，你以為你猿宇宙喔。

經過無數考古題、大叔我的心得是，用心地去回應、和敷衍答覆之間，其實成本差不多，但敷衍的後果，你好膽麥造。

所以不如好好說，一個擁抱、一個溫軟的親吻，你的女人便能產生在便利商店那明亮、小而安全的購物行為中，感受一點微笑的喜悦吧。

作者為文學奬得主

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