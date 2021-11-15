台北市政府推出敬老卡回饋，北市長者只要於四大超商「嗶卡」，即可領1500元儲值金。台北市議員楊靜宇披露，今天是敬老悠遊卡靠卡的第一天，但已有3人反應過卡失敗。對此，社會局長周榆修表示，初步掌握22位長者，提供名單給悠遊卡公司處理，3天後就可以去靠卡。
楊靜宇今於市政總質詢表示，今天是敬老悠遊卡靠卡的第一天，但有士林區的里長發現，有三位里民向他反應過卡失敗。
周榆修坦言，因瞬間流量，悠遊卡公司在半個鐘頭到一個鐘頭處理完成；有一些卡號數字疏漏的地方，目前初步掌握22位長者，強調他們每天開檢討會議，針對疏漏部分，提供名單給悠遊卡公司處理。
楊靜宇質疑，還有民眾陳情今天2點10幾分，他已經展期了敬老卡，跑了全家和7-11仍沒有入帳。 周榆修表示，疏漏整理起來，一整批給悠遊卡公司，三天之後就可以再去靠卡。
楊靜宇批評，70多歲的叫他跑兩趟，原本市府的美意，反而變成抱怨的對象，得不償失！周榆修急表示，「不好意思，我們來檢討」。
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