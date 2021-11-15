在大陸領導人習近平與美國總統拜登視訊會議前夕，兩岸圓桌論壇協會在左營舉辦一場座談會，談論當前美中台三邊關係的「衝突與妥協」。學者們認為，台灣處在美中角力之間，應要有「鬥而不破、競而不衝」，以及多元彈性策略，以免成為中美的棄子。

兩岸圓桌論壇協會執行長、義守大學行政副校長李樑堅說，美中關係是「鬥而不破、競而不衝」，彼此在爭鬥又不願破局，競爭又不希望有具體的衝突。

前立委張顯耀表示，在這一場拜登與習近平的視訊會議，台海問題將是焦點，這與大家的未來息息相關。美國與中國大陸日前對全球氣候發表宣言，之後，就宣布將於16日做視訊會議。

他指出，過去到現在，美中的格局應該是隔著太平洋的「大兩岸關係」，決定隔了台灣海峽的「小兩岸關係」；兩岸關係的決定權未來將決定在美中的手裡。張顯耀認為，台灣的未來不能讓別人去做決定，不管美中要怎麼處理，他希望執政黨、行政院長蘇貞昌正面回應此事。

對於兩岸關係，國立成功大學政治學系教授丁仁方說，蔡英文總統在國慶談話發表四個堅持，衝擊最大的是兩岸互不隸屬。這在大陸的解讀，會認定這是台灣現狀主權獨立宣言，是很大的挑釁。蔡英文這樣做是爭取台灣社會、特別是年輕人的支持，根據美麗島電子報的9至10月民調，在20至29歲有16％支持度，30至39歲則有10％支持度。

高雄市卓越政策研究協會理事長、高師大校吳連賞以一首童謠「草螟弄雞公」比喻美中台關係，在美中台關係中，中美關係遠大於台美關係，也如童謠唱的「草螟弄雞公，雞公披搏跳」，以及「雞公披搏跳，草螟死翹翹」。對大陸而言，一帶一路正影響全世界60餘國，台灣問題大可坐下再談。美方大玩兩手策略，台灣不要當棋子、更不要成為棄子。