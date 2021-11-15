立法院今天召開朝野協商中央政府總預算附屬單位預算，國民黨立院黨團總召費鴻泰藉此機會詢問衛福部長陳時中，1000多件接種疫苗死亡案件，衛福部的專家小組有建議過要賠償嗎？陳時中說，還沒審到，案件相對多，費鴻泰也狠酸陳時中，「晚上可以加班，不一定要去唱歌」，陳時中則回應，「我不負責這審查。」

陳時中被流出多部在宴會場合暢飲高歌的影片，引發外界熱議。陳時中今天至立法院參加朝野協商說明附屬單位相關預算，費鴻泰藉這機會問陳時中，對於1000多件疫苗接種的死亡案例該如何處理。

費鴻泰問，疫苗接種死亡案例，是否由衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP) 提供意見？陳時中說，他們是提供疫苗安排相關專業，是諮詢性質，決策還是由衛福部。費鴻泰追問，ACIP有沒有建議過要賠償這些因為接種疫苗而死亡的案例？

陳時中說，因為案件相對多，目前還沒審到相關案件。費鴻泰批評，為什麼還沒審到？因為你們太忙了？「晚上可以加班，不一定要去唱歌」，陳時中說，「我不負責這審查。」

費鴻泰說，這1000多個因為接種疫苗死亡的案例很冤，衛福部應該要瞭解到，陳時中說，目前在加快速度中，把整體申報時間縮短。費鴻泰說，一個月後要開始審查衛福部預算，到時候要聽陳時中的答案。