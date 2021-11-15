香港國泰航空53歲男貨機機師由德國返香港後確診新冠肺炎，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日（15日）表示，近日歐洲疫情反彈，但香港風險評估機制落後，部分地區仍然屬於中風險地區，有機組人員受感染是可預計，認爲港府需檢討風險評估機制，建議他們抵港後到檢疫酒店檢疫7日，

何栢良說，港府有需要檢討風險評估機制，強調機組人員屬於高風險接觸人員，不應讓他們走入社區，建議他們抵港後到檢疫酒店檢疫7日，也要接種第3劑新冠疫苗。何續指，他們應接種BNT疫苗，除了預防重症，更希望可減低病毒傳播風險。