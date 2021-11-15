國際商業機器公司（IBM）周一宣布該公司已經設計出一款新的量子運算晶片，公司高層相信未來兩年內，該晶片將使量子系統在某些任務上開始超越傳統電腦。

IBM表示，其名為「Eagle」的運算晶片擁有127個所謂的「量子位元」（qubit），能以量子形式呈現信息。傳統電腦使用「位元」（bit），即在同一時間不是1就是0的兩進位制，但量子位元可以同時為1和0這兩種狀態。

未來這個獨特的運算特性可能使量子電腦的運算速度遠遠超越傳統電腦，但量子位元的構建極為困難，且需要巨大的低溫冰箱才能正常運作。

雖然蘋果最新的M1 Max晶片擁有570億個電晶體，也可粗略視為位元的代表，但IBM表示新設計的Eagle晶片是第一個擁有超過100個量子位元的晶片。IBM表示，它在打造此款晶片時學到的新技術，結合量子電腦製冷和控制系統方面取得的進步，最終將產生更多的量子位元。

IBM將在紐約州的工廠生產「Eagle」晶片。

該公司並表示，預計將在2022年推出具有433個量子位元的「Osprey」晶片和具有1121個量子位元的「Condor」晶片。屆時IBM將接近達成所謂的「量子霸權」（Quantum Advantage），即量子電腦可以擊敗傳統電腦的轉捩點。

IBM資深副總裁兼研究部門負責人Dario Gil表示，這並不代表量子電腦將全然超越傳統電腦，相反的，IBM所預想的世界是部分電腦應用採用傳統晶片，而某些應用採用量子晶片，這取決於什麼才最適合每個任務之所需。

Gil表示，我們相信IBM能在未來幾年內展現「量子霸權」，即證明量子電腦是具有實用價值的東西，這是我們追求的目標。