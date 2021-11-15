日勝生(2547)2021年加速數位轉型，建案循著原定計畫在走之外，循環經濟事業的日鼎水務持續建設桃園污水處理系統，第3季接管戶數已超過10.4萬戶。

日勝生繼去年12月簽訂台中綠捷「文心崇德站」及「文心櫻花站」開發案後，由於持續看好台中軌道經濟，今年9月接續簽訂南屯站聯開案，土地面積約771坪，法定容積率500%，建蔽率70%。預計興建地下5層、地上27層地標綠建築，規畫299戶住宅與3戶店面，總樓地板面積約11070坪。

另外，康養事業今年在三芝推出「日初不老莊園」，規畫15坪、18坪、27坪樂齡住宅，結合樂陶居康養服務，全園區規畫出售型713住宅戶與出租型168住房單位，引進UD住居空間通用設計標章，並預留5G光纖專用管線，設置公共空間高速wifi，加上UWB安全定位系統與3200坪綠地的高綠覆園區，每戶銷售總價落在400多萬到1000萬元間，打出銀髮族與青壯客群的樂齡住宅市場。

日鼎水務2021年持續建設桃園污水處理系統，第三季接管戶數已超過10.4萬戶。由於薄膜技術為生活污水與回收水處理系統關鍵之一，日鼎水務於二期擴廠處理系統，整合生物網膜(BioNET)處理技術，並使用建置台灣本土研發平板膜，特點不受污水中纖維與雜質干擾，可有效進行固液分離，提升系統操作穩定性。目前日鼎水務放流水以高品質水質著稱，已優於水污染防治法的放流水標準。未來日鼎水務計畫以結合大數據分析與AI技術，建造智能化水務運維系統，減少人力與設備能源消耗，實踐ESG減碳行動。