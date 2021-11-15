侯友宜逐一表揚務滿20年以上的民防人員。（王揚傑攝）

侯友宜逐一表揚務滿20年以上的民防人員。（王揚傑攝）

侯友宜今出席新北市警察局「110年度資深民防人員表揚大會」。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜今（15）日至新北市警局出席「110年度資深民防人員表揚大會」，頒發308名服務滿20年以上的民防、義警、義交及義刑，侯友宜表示，今天受獎的夥伴都有20年以上的協勤經驗，犧牲寶貴的時間，協助各項治安、交通及犯罪宣導等工作，無怨無悔為新北市付出，功不可沒。

侯友宜致詞時表示，新北市的治安都仰賴民間團體和警察同仁共同來守護，台灣幾十年來沒有戰爭，但台灣的警察和在座的各位，對內打擊犯罪，捍衛民眾的安全，真正值得所有人敬重。

侯友宜有感發說，在座的各位和警察共同打拚20年，看得最清楚，台灣不需要政治對立，而是需要像各位和警察弟兄一樣，無怨無悔奉獻自己的力量，為台灣這塊土地打拚，他也是用相同的心情做事，來顧好新北市。

從事義刑長達30年的陳建雄說，自己在板橋土生土長，平常就是協助板橋分局打擊犯罪，因為詐騙車手橫行，他們會搭配偵查隊員警到提款熱點巡守，過去也因此當場查獲過詐騙車手，阻止民眾財產損失。

新店義警黃淑美則說，早上在國小周邊護童，保護學生上課安全，但經常有家長為了自己方便違規停車，上前勸導還遭白眼，還有人說他們是假警察，儘管如此，她仍認為投入這份工作相當有意義，未來會繼續做下去。

新北市警局表示，新北市幅員遼闊，人口超過400萬人，治安、交通勤務繁重，警力有限，民力無窮，面對交通工程建設的成長及治安犯罪手法的改變，加上大量的暫住人口，環境多元、複雜化，為促進市民良好的治安及居住環境，不論是在治安維護、交通秩序維持、為民服務、關懷弱勢等警政工作推動，更需仰賴這些協勤民力無悔的付出及奉獻。