高齡90歲的施許寶鳳阿嬤凌晨4點出頭就到場排隊等候，順利拔得頭籌，如願報到氣功、舞蹈跟歌唱班三個課程，歡喜不已。（謝瓊雲攝）

鹿港鎮長青學苑第65期明年3月開課，今天受理第一階段65歲以上鹿港鎮在地長者免費報名，首度從鎮公所移師到老人文康中心的場地受理，還貼心擺出上百張椅子，格外井然有序 。（謝瓊雲攝）

鹿港鎮長許志宏（左二）一早先到文康中心問候關懷排隊等候報名的長者。（謝瓊雲攝）

鹿港鎮長許志宏（右二）一早先到文康中心問候關懷排隊等候報名的長者。（謝瓊雲攝）

鹿港鎮長青學苑第65期明年3月開課，今天受理第一階段65歲以上鹿港鎮在地長者免費報名，首度從鎮公所移師到老人文康中心的場地受理。（謝瓊雲攝）

活到老學到老。鹿港鎮長青學苑第65期研習班即將開課，15日受理第一階段報名，因防疫考量，今年首度移師鹿港老人文康中心2樓辦理，讓長輩們可以坐在椅子上井然有序耐心等候，又能保持社交距離，十分貼心；90歲施許寶鳳阿嬤凌晨4點出頭就到場排隊等候，順利拔得頭籌，如願報到氣功、舞蹈跟歌唱班三個課程，歡喜不已。

長輩們學習熱情無法擋，就是愛上學。鹿港鎮長青學苑每年開課預計都會吸引4、5百名長輩報名參加，非常踴躍，每個長者都可以報3堂課程，且優惠65歲以上長者免費優先填報，為了怕搶不到自己心中的第一志願，每次開班前受理第一階段報名，總會吸引長輩瘋搶。

這期共開了17班，課程多元、動靜皆有，最熱門的有歌唱班和日語班，每次都是報名首日秒殺，而超高人氣的混元氣功養生班，每年報名人數不斷暴增，應學員要求，已分成3個班級個別上課。為了不讓阿公阿嬤跟不上E世代，鹿港鎮長許志宏推動的手機教學班，相當實用口碑熱烈，其他還有舞蹈班、烏克麗麗班、書法班、國畫山水班、英語班等各種才藝課程。

由於名額有限，長者們第一天就趕來報名，個個經驗豐富、幾乎都有備而來，施許寶鳳阿嬤笑說，年紀大了睡不著，天還沒亮就出門來排隊；往年都在鎮公所一樓受理報名，將大廳擠得水洩不通，今年首度轉移陣地，即使文康中心場內外湧入2、3百人，卻格外井然有序，大家自行依序坐在事先擺放好的位子上等候；也因長者眾多，還有年輕人應長輩們指示要求，立即製作號碼牌後發送，讓長輩們無須爭先恐後。

一早先到文康中心問候排隊長輩的許志宏說，鹿港文風鼎盛，大家都有活到老，學到老的動力，每年開辦的長青學苑課程一直很受歡迎，終身學習除了可提升大家平等學習的機會之外，更是銀髮族再教育、再成長與社會參與的良好機制；希望長輩們能夠積極擁抱「快樂學習、忘記年齡」的「樂齡學習」理念，享有更豐富、燦爛的晚年生活。

鹿港公所表示，長青學苑分三階段報名，第一階段優先給是鹿港鎮65歲以上鎮民免費報名；第二階段則18日起受理鹿港鎮60歲至64歲的鎮民報名，每年每班報名費、學費各400元；第三階段在提供鹿港鎮55至59歲、與外鄉鎮市55歲以上民眾，每年每班報名費400元，學費1000元。上課時間自2022年3月7日開始，上、下學期共30周，在鹿港鎮老人文康中心2樓上課。