行政院政委唐鳳、國發會副主委高仙桂今（15）日中午舉行記者會表示，為讓我國「開放政府國家行動方案」與國際交流，將於明、後兩天舉行線上國際研討會，邀多國專家者與談，以深化我們與OGP此一國際社群的關係。

高仙桂表示，我國開放政府國家行動方案於今年一月正式推動，旨在促進民間參與政府政策討論，包括建置多年的公共政策網路參與平台、開放資料都將更擴大與深化，高仙桂強調：「政府愈開放，國家才會愈進步。」

唐鳳表示，開放政府夥伴關係聯盟（OGP）自2011年成立迄今已十年了，我國所實施的開放政府國家行動方案，就是我們加入OGD的敲門磚，藉由舉辦線上國際研討會，來深化與OGP此一國際社群的關係，並讓國際了解台灣於開放政府行動方案中承諾的進展。

本次研討會將邀請國際間專家學者，透過視訊方式交流，交流的議題分為：「如何實踐開放政府國家行動方案」、「疫情下的公私協力」、「透明、反貪-開放政府必經之路」等3項主題。

高仙桂表示，「開放政府國家行動方案」是我國參與國際的一個好機會，藉由國內外交流與實踐，不只讓國際社會瞭解我們開放政府的決心，也彰顯台灣多元開放的印象，讓我國能與共享民主價值的國家，深化夥伴關係。