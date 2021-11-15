臺北市內湖737商圈也搭上這波經濟熱潮，透過臺北市商業處補助計畫推出「食在737，防疫好實在」的行銷活動，大方拿出20萬製作美食抵用券，歡迎民眾來商圈暢吃美食小吃，同時也邀請民眾參與線上社群活動，要送出APPLE WATCH給大家。

臺北市內湖737商圈理事長吳上煊指出，737商圈一直以來就以平價美食種類多樣且多變化聞名，商圈這幾年也透過臺北市商業處「臺北市提振商圈發展補助」來自主辦理年度行銷活動，宣傳商圈的美食形象，前兩年邀請到外國網紅包含「韓國的金針菇」、「圖佳」，還有「Jonas」拍攝活動影片，介紹商圈的多元美食，皆獲得的廣大迴響，讓形象更深植人心。而疫情期間，雖然不免有攤商店家受到影響，不過因為商圈平常就有維護環境衛生、定期消毒的好習慣，所以他對於商圈的衛生安全很放心。

不過為了強化商圈內店家攤商之士氣，今年的行銷活動「食在737，防疫好實在」，除了以活動主題強調信心，商圈這次招募33間店家攤商，並大手筆掏出近20萬製作約3500張，面額50元的「美食抵用券」，只要民眾使用五倍券或完成其他兩種任務即可獲得美食抵用券，希望民眾拿到美食抵用券，可以在商圈內安心暢吃，感受737的美食魅力！

「食在737，防疫好實在」活動，於本週末六日11／6-11／7，與下週末11／13-11／14舉行，民眾只要於活動期間，憑五倍券消費，或是憑商圈內店家攤商的電子支付消費紀錄，或至內湖737商圈粉絲團按讚並分享與知名圖文插畫家《某人日常》合作之圖文貼文，就能至活動服務台透過轉盤的活動機制獲得面額50元的店家美食抵用券，限量3465張，可至指定33間合作店家兌換不同的美食風味（美食抵用券使用期限至11月底）。同時，於737商圈粉絲團，按讚並分享上述《某人日常》合作之指定圖文貼文、再標記一位好友，留言說出最喜歡或最想吃的商圈美食，就有機會獲得價值1.2萬的Apple Watch S7，或一整組33間合作店家美食抵用券，讓幸運兒可以盡情的品嚐美食。更多活動相關資訊，歡迎至「內湖737商圈」粉絲團查詢！