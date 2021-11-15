台灣半導體2021年產值將超過4兆元，僅次於美國，為紀念台灣半導體推手李國鼎，「台灣半導體、世紀新布局」科技論壇，將於12月登場，今(15)日李國鼎科技發展基金會董事長暨中磊(5388)董事長王伯元親自出任論壇主席，鈺創(5351)科技董事長盧超群擔任論壇召集人暨主持人，共同探討如何持續推升台灣半導體產業榮景，再造產業持續成長之契機。

盧超群表示，沒有李國鼎就沒有台積電的誕生，2004年台灣半導體產值破兆元，2020年即使面對疫情困境，台灣半導體產業給了超過3兆元的產值，2021年台灣半導體產值將超過4兆元。

盧超群指出，過去半導體擔憂的是手機未來的產品如何消耗產能，未來將有殺手級應用、高速運算(HPC)、人工智慧(AI)、元宇宙、太空衛星、以及半導體異質整合，台灣半導體產業不可能單獨成功，需要很多基礎建設配合。

王伯元指出，李國鼎對於半導體推動有目共睹，更是財經之父、科技之父、創投之父，也是台灣半導體推手，台灣半導體2020年產值3.22兆元，佔台灣GDP達16%，2021年半導體4.1兆元，GDP佔比提升至 20%，成為全球第二大產業的國家，僅次於美國，也帶動2021 年ICT產業佔台灣GDP達60%

惟王伯元也點出，台灣還是有5缺問題，包括缺水、缺電、缺土地、缺人才、缺工，還有地緣政治風險，必須想辦法解決這五缺，才可以維持台灣半導體的優勢。

為紀念台灣半導體推手李國鼎，「台灣半導體、世紀新布局」科技論壇，將於12月登場，將邀請台灣半導體產業巨擘，將邀請台積電(2330)董事長劉德音、聯發科(2454)董事長蔡明介、旺宏(2337)董事長吳敏求、日月光(3711)半導體執行長吳田玉等。