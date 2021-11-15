彩妝大師Kevin從《女人我最大》節目班底打開知名度，節目上憑著專業的美妝知識和幽默口條，獲得許多愛美人士信賴，也自行開發美妝品行銷到大陸，而專業老師的身分也被詐騙集團看上，目前已有網友被騙，讓Kevin老師急忙喊冤：「我也是受害者！」

Kevin老師以專業美妝老師身分深受網友喜愛，近幾年來挑戰當YouTuber，在YouTube頻道上傳授美妝美容相關內容，而專業的身分遭到詐騙集團盜用，日前Kevin老師在臉書上PO出一張和網友的對話截圖，只見照片中的網友在直接留言怒斥「又出來詐騙」、「天天賣假貨給我們」、「心裡沒有數嗎？良心過得去？晚上睡得著覺嗎？」等留言。而Kevin老師耐心回應：「我一直有在我的社群媒體跟大家宣導，不要購買來歷不明的產品喔，請同學購買前要認明清楚好嗎」、「我有發過澄清的影片，也發過很多次貼文跟大家宣導，不要購買來歷不明的品項，這些詐騙是抓不完的」，同時也附上澄清影片的連結。

Kevin老師上傳網友的對話截圖。（圖/Kevin老師臉書）

對此，Kevin老師也無奈直呼：「冤枉啊！我也是受害者！每天被這些詐騙集團盜用，我發過好幾次影片和貼文澄清，無奈還是有同學被騙！請大家購買品項前要認明我的粉專，或是來問我！」另外，他也在請大家繼續幫忙檢舉，避免更多民眾受害，「真的很生氣看到你們被騙甚至皮膚受傷」。

Kevin老師怕說不清楚又在留言處強調「我真的很冤枉啊！我常常發文澄清，但還是有人被騙，而且還覺得是我在賣假貨」，更透露「我知道還有很多藝人受害，但真的抓不完呀」。而熱心的網友留言「我也有一直po給老師看他被盜用的」、「上此也差點被騙，還好有回查老師的FB」、「我覺得老師那麼有名 還是問他一下比較好 免得被騙」，Kevin老師看到網友留言也回應「心裡覺得很溫暖，本來還有點傷心，現在好多了，謝謝你們一直都在」。