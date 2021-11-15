春節集中檢疫所17日開放預約 莊人祥：無法選擇位置 15:292021/11/15 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 因應春節會有大批旅客入境，指揮中心上周宣布，將釋出3600間集中檢疫所供民眾預約，進行「7+7」的檢疫，17日(周三)上午10點開放民眾上網預約。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 3600間集中檢疫所何時開放預約？指揮中心今天表示，17日(周三)上午10點開放民眾上網預約，不過民眾無法選擇檢疫所位置。 指揮中心上周宣布，將釋出3600間集中檢疫所供民眾預約，進行「7+7」的檢疫，指揮中心發言人莊人祥表示，將收6梯次，每梯次檢疫7天，每晚價格為新台幣1500元。 不過指揮中心發言人莊人祥指出，集中檢疫所開放預訂後，恕無法提供民眾選擇地點，目前暫定周三上午10點開放預約，明天將進一步說明細節。 春節返鄉入境規畫 蘇貞昌：各部會將依經驗做好準備 春節檢疫半個月竟有3方案 戰鬥藍青年嗆：會議記錄先拿出來 #集中檢疫所 #指揮中心 #莊人祥 #春節 #7+7 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 春節返鄉「一房難求」市議員陳情電話接不停 觀旅局：市府有因應措施 13:172021/11/15 生活 出國需補2劑 立委：停打高端 無法獲國際承認 怒轟指揮中心謀財害命 04:102021/11/15 生活新聞 港專家稱香港風險評估機制落後 提倡機組人員檢疫7天 15:132021/11/15 兩岸 高端認證國僅剩2國 莊人祥駁斥：維持4國 14:402021/11/15 生活 打高端出國需補2劑 蔣萬安：之前就提醒過指揮中心 07:482021/11/15 政治 永續發展債券市場熱絡 今年累計至11／15發行量破千億 09:102021/11/15 財經 工研院攜手新竹物流 經濟部推台灣首創國內自駕物流試行啟動 15:572021/11/15 財經 低風險理財 教育金準備增加 04:102021/11/15 財經焦點 獨》基隆婦打莫德納後腦栓塞 治療4個月仍半邊無力 14:132021/11/15 生活 自駕車配貨不是夢！新竹物流啟動首創自駕物流試行 15:522021/11/15 生活 元富證美股即時報價服務上線 04:102021/11/15 證券．權證 生活熱門新聞 宋姓男大生怎逃過鬼門關的？台中榮總醫：全因一個關鍵 - 生活 司機一路滑手機到人生最後一刻 撞擊前1秒抬頭嚇傻了 - 生活 政府調查清大 管中閔：教育部有何資格徹查大學？ - 生活 鼎泰豐必點不是小籠包？網齊推2道菜：好吃到念念不忘 - 生活 大學最慘科系是啥？鄉民一面倒點名它：殘害年輕人 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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