3600間集中檢疫所何時開放預約？指揮中心今天表示，17日(周三)上午10點開放民眾上網預約，不過民眾無法選擇檢疫所位置。

指揮中心上周宣布，將釋出3600間集中檢疫所供民眾預約，進行「7+7」的檢疫，指揮中心發言人莊人祥表示，將收6梯次，每梯次檢疫7天，每晚價格為新台幣1500元。

不過指揮中心發言人莊人祥指出，集中檢疫所開放預訂後，恕無法提供民眾選擇地點，目前暫定周三上午10點開放預約，明天將進一步說明細節。