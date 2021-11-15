萬物齊漲的年代，唯獨薪水凍漲。一名男網友表示，撇除房價之外，光是小吃就漲不少，令他十分有感，並發文問「有什麼民生日常漲價到你會心痛？」多數人皆認為便當漲幅最多、最有感，甚至感嘆「偏偏吃的又不能省」；另外也有網友點名青菜及泡麵。

原PO昨（14）日於PTT八卦板指出，自己最常光顧的幾間小吃店，包括水煎包，包菜的就漲到一顆20元、包肉的則是25元，蝦仁炒飯內的蝦子才4至5隻，就要100元，所有的便當店都調漲10元左右，他無奈地說，「居高不下的房價就別說了，最近有什麼民生日常漲價到你會心痛？」

貼文曝光後，多數鄉民點名便當，「便當漲10元，這種跑不掉的，超級有感」、「便當真的越來越貴了」、「便當到處都漲，還無法抵制」、「還是有便宜平價便當，但自助餐不太敢去了」、「便當全部100起跳」、「便當啊！偏偏吃的又不能省」、「普通麵店的荷包蛋賣到一顆20元、滷蛋一顆15元」、「三個月前一個便當原本90元，然後一直漲，下個月又要漲到140元，有夠誇張」。

除了便當之外，其他人也認為青菜及泡麵漲價有感，「青菜，一下漲幅60%」、「青菜啊！有在買菜煮飯，應該也很有感」、「自助餐夾青菜付錢有心痛」、「蔥變得有夠貴」、「水果跟青菜貴到我要哭」、「一定有泡麵啊」、「真的不懂泡麵在漲什麼」。