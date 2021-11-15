台中1名孝順女子小芳（化名）為了治療病重母親，到處求神問卜，沒想到她卻聽信1名乩童的話，獨自裸身、全身畫滿符咒地在神桌下的小隔間睡36天，僅用2條麻布蓋身體，最後還遭乩童指侵得逞，她事後怒告性侵，法官發現該乩童曾在對質時脫口「只是手伸進去攪兩下」，認定性侵屬實，一審判刑4年6月。

判決書指出，小芳去年11月因為母親病重，找到台中某宮廟的乩童治病改運，但她卻聽信對方說法，自願到神桌下方裸睡36天，還讓對方在身上畫滿符咒，甚至一度僅用2塊麻布蓋在身上，在神桌下的小隔間待了3小時；事後母親病情好轉，她再度聽信對方在神桌下裸睡，這次對方還摸她的大腿內側。

該乩童甚至對小芳說「不要多想，事要看到祭改效果如何，如告訴他人會害到該人，且不能保證媽媽做法的效力」，但小芳之後不再去宮廟，該乩童對她說神明要她不能半途而廢，等到她再次進入隔間，就直接強行指侵，還以生殖器摩擦她，並解釋「幫身體上不好的東西弄掉」，小芳這次決定不姑息、提告。

該乩童在法庭上辯稱當時有他人在場，並無性侵一事發生，並說是因為小芳與介紹宮廟的友人有金錢糾紛，才會轉而誣告他；但法官發現小芳事後出現情緒障礙、焦慮等表現，且該乩童在與小芳對質時，曾脫口「只是手伸進去攪兩下」，也有前科紀錄，認定犯下強制猥褻、性交罪，一審判4年6月，可上訴。