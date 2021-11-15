3D武俠MMO手遊《大俠客》宣布將自12月1日起，陸續推出以霹靂劇中三大著名角色「素還真」、「華顏無道」及「談無慾」為主打的人物時裝、頭像框、靈寵、稱號、披風等道具，更首度釋出以《霹靂布袋戲》為靈感的全新BOSS與玩家一較高下，通過刺激的戰鬥體驗，讓各位俠客的修為再創新高境界，聯動期間更會限時掉落聯動外觀！

半神半聖亦半仙，「素還真」聯動內容搶先看

半神半聖亦半仙，「素還真」聯動內容搶先看

「素還真」作為《霹靂布袋戲》最受歡迎和期待的人物之一，團隊誠意推出一系列相關道具，給玩家帶來全新的視覺感受，包括「素還真」時裝、武器、罡陣、披風、頭像框、稱號等，還將隆重推出真仙專屬坐騎「紫龍」供俠客們體驗。

魔界女殺將「華顏無道」魔氣現身BOSS戰，企圖問鼎江湖

「華顏無道」持可破道家法力的「惡露天斧」登陸《大俠客》，欲與各位玩家一決高下。在遊戲聯動開啟後加入戰場，武藝超凡的各位俠客們請速速集結，一起阻止魔界女殺將的企圖，勠力同心保江湖安寧。

魔界女殺將「華顏無道」魔氣現身BOSS戰，企圖問鼎江湖

月才子「談無慾」翩然降臨，統轄文武半邊天，助俠客江湖懲惡

沉潛已久的「談無慾」再臨江湖，匡扶正道。團隊誠意獻上「談無慾」造型萌娃、時裝、稱號，有「談無慾」加持，各位俠客勢必修為大增，挽江湖於魔道之將出。

月才子「談無慾」翩然降臨，統轄文武半邊天，助俠客江湖懲惡

官方粉專好禮搶先享，誠意活動、好康拿到手酸

11月16日起，《大俠客》X《霹靂布袋戲》社群聯動系列活動將搶先在官方粉絲團釋出，大量送出限定時裝、靈寵等遊戲道具，而聯動期間還有許多好玩的社群互動，誠摯邀請各位玩家參與。