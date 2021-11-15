中國下半年的經濟增速明顯放緩，不少國際分析機構都示警，中國陷入停滯性通膨的風險逐漸上升。中國官方今天表示，目前看到停滯性通膨是表象，是短期衝擊造成的階段性情形。

中國國務院新聞辦公室今天舉行記者會，中國國家統計局發言人付凌暉被問及停滯性通膨相關問題時，作上述表示。

據國新辦的文字實錄，付凌暉表示中國經濟出現了停滯性通膨的「表象」，主要是受到短期衝擊造成，屬於階段性的情形。另一方面，他也提到10月的生產者物價指數（PPI）漲幅，並非歷史新高，消費者物價指數（CPI）不具備大幅上漲的基礎。

付凌暉稱，由於第3季受到疫情和汛情等因素的衝擊，使經濟增速有所放緩，同時國際大宗商品價格上漲，對進口造成影響。此外，中國國內部分能源、原物料產品的供給吃緊，也造成了工業生產者出廠價格漲幅擴大，看起來好像出現了一些停滯性通膨的表象。

他指出，從經濟成長面來看，隨短期因素逐步減弱，經濟逐漸恢復。10月的主要經濟指標顯示，生產和需求主要指標的兩年平均成長速度，多數是有所回升的。同時，加強市場保供穩價的力度，部分能源產品供給吃緊的狀況也逐步得到改善，這些都有利於經濟的穩定增長。

他說，中國經濟有望繼續穩定恢復，CPI保持溫和上漲態勢。

根據中國官方日前發布10月消費者物價指數（CPI）年增1.5%；生產者物價指數（PPI）年增13.5%，雖非歷史新高，仍創26年新高。其中，煤炭開採相關產業價格上漲超過100%，被視為漲幅擴大的重要原因。（編輯：沈朋達）1101115