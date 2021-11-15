四大公投同意者多數，學者批政府：不顧民意只看美國人臉色。崔慈悌攝

中華民國群我倫理促進會今天公布民調，民眾對陌生人信任度比政府首長還高，四大公投案同意比例都高於不同意。前台大校長孫震表示，政府對此調查結果應該感到羞愧。學者黃光國則表示，蔡政府不顧民意只看美國人臉色，建議民進黨將公投口號改成「四個不同意，美國不生氣」。

群我倫理促進會今天召開記者會公布民調，2021年台灣民眾信任度排名，以對家人、醫生、中小學老師、基層公務員和警察的信任度最高，其次是鄰居和「社會上大部分的人」。

群我倫理促進會當年是由前經濟部長李國鼎等人發起成立，孫震表示，李國鼎當年就注意到社會倫理問題，提倡與非家人之間倫理關係的「第六倫」，認為未來社會普遍會朝向對家人關懷愈來愈少，對一般社會大眾關懷度提高。

他說，從促進會二十年多的調查也可看出此現象，對「社會上大部分的人」的信任度從早期調查時的30％逐步提升到目前的68％，比總統和政府首長都要高，對於這種現象，政府領導人應該感到羞愧，也讓人質疑這種首長如何設計出社會想要的政策。

台大心理系名譽教授黃光國則表示，民進黨政府高喊「四個不同意，台灣更有力」，但吃萊豬健康有問題，如何讓台灣更有力？

他說，行政院長蘇貞昌說，如果不進口萊豬，美國會生氣，所以大家要吃萊豬，顯然蔡政府的政策並不管老百姓的意見，而是看美國人臉色，不買武器美國會生氣、不跟美國借錢美國會生氣，所以我們要吃萊豬、買武器、跟美國借錢？這是很奇怪的現象。

黃光國表示，此次四大公投中，尤其是萊豬公投，最具有公投的動力，因為這對自己會有直接影響，每家幾乎都會吃到豬肉，現在民意機構立法院已失去功能，民眾只能透過公投讓政府傾聽民意，「但他聽得到嗎？」

他建議民進黨把口號改一改，改成「四個不同意，美國不生氣」，因為他們的目的就是要讓美國人高興，全然不顧政府意見與民調結果相反的事實。

中華企業倫理教育協進會理事長許士軍表示，促進會是以科學方式進行調查，可以如實呈現民眾的想法，從促進會的民調結果來看，與近來多家民調出來的結果趨勢大致相同，與政府的政治政策主張則是不同。

中華民國群我倫理促進會理事長張德聰表示，此調查對四大公投來說非常有意義，尤其是反萊豬公投，他出身農家，曾養過一百多頭豬，很清楚「民以食為天」，民眾對食安非常重視，此次調查顯示民眾對陌生人信任度高，但對政府首長的信任度卻非常低，呼籲政府要好好反思，如何讓「民之所欲常在我心」。