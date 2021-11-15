國民黨立委蔣萬安昨天在市場宣傳反萊豬遭民眾嗆「為什麼吃萊牛」行政院長蘇貞昌15日南下高雄受訪時大酸蔣萬安「要講就一起講，不要只撿萊豬講，是不是也贊成國民黨講的要重啟核四？」。

「不要當場跟他嗆聲，只要12月18日出來投下不同意票就好。」蘇貞昌參加左營崇實社會住宅動工典禮前，針對蔣萬安在市場宣傳反萊豬遭民眾回嗆事件，他建議民眾就算不同意蔣萬安講的，也不要當場跟他嗆聲，只要投票就好。

蘇貞昌表示，蔣萬安做的也是民主的一種宣傳行為，但話鋒一轉，蘇貞昌酸蔣萬安「要講就一起講，不要只撿萊豬講。」

蘇貞昌質疑，蔣萬安在美國留學的時候也吃豬肉，全世界109個國家都同意萊豬進口，為什麼蔣萬安要跟著國民黨站出來反對？蘇貞昌還勸蔣萬安「公投還有其他3個，你是不是也贊成國民黨講的要重啟核四等等？」希望蔣萬安不要每次就只講一個萊豬。

針對衛福部長陳時中去年6月的唱歌飲酒影片，畫面裡的長髮女被起底是前人力銀行執行長、現嵐台企聯會長陳曉蓁，更驚爆同時擔任福建平潭招商局副局長。蘇貞昌強調，只要符合防疫規範，吃飯、唱歌都是好生活，至於該女是否違法在大陸任職，由主管機關依法查辦。