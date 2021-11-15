受到疫情影響，許多人的工作、生活都受到影響，甚至面臨困境。為替台灣及所有弱勢族群祈福，財團法人天主教單國璽弱勢族群社福基金會與佛光山、天主教高雄教區於11/13共同舉辦「活出愛祈福之路」健走活動，並邀請永慶慈善基金會、永慶房產集團高雄區經管會共同響應，集結永慶旗下加盟品牌永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產等約100位高雄區的店東長一同參與，並由永慶慈善基金會董事簡志坤代表基金會出席起走儀式。

「活出愛祈福之路」健走活動藉由宗教的融合，推動社會和諧，邀請高雄在地居民、佛教及天主教的信徒參與，更有視障者、癌症教友等人熱情投入活動，從健走的過程中省思生命的價值。「活出愛祈福之路」公益健走活動，將從佛光山出發步行到真福山，總長34公里，沿途共設置四道門，分別為不二門、寬恕門、和好門、真福門，象徵著讓祈福者跨過人生一道一道的坎，走向喜樂。此外，每公里也設置心靈小語，並安排主教、住持、神父及法師等人員一同陪伴，齊心為台灣祈福。

國際佛光會中華總會總會長暨永慶慈善基金會董事長趙怡表示：「新冠肺炎病毒仍在全世界大多數的地區漫延，而台灣也仍處在高度警戒下，我們希望繼續為台灣這塊土盡一份心力。最近多了很多閉門靜坐及省思的機會，疫情之所以如此嚴峻主因大自然對人類過去一些不當的行為所造成的反撲。如環境污染、人類對動物的持續殘殺，甚至於由於人心偏頗而造成社會上的人心不古、人與人之間的相互猜忌、排擠、爭鬥，這些都是我們引以為憂的事。年初星雲大師頒布偈句：『花開四季，耕耘心田』，這正是一個絕佳的機會讓我們一起來進行一次淨化人心的工作，讓我們用心傾聽智者的語言，用心思考該如何規劃一個更為幸福安寧的場域作為未來人類安身立命的環境。」

「活出愛祈福之路」健走活動藉由宗教的融合，推動社會和諧，邀請高雄在地居民、佛教及天主教的信徒一起健走約34公里的路。(圖/永慶房產集團提供)

永慶慈善基金會董事簡志坤分享到：「永慶長年投入公益回饋在地，善盡企業社會責任，過去也多次響應天主教單國璽基金會的公益活動，這次的健走活動很有意思！藉由接力的形式讓所有參加的人發揮團結合作的精神一起完成約34公里的道路，健走不僅促進身體健康，一路上與永慶房產集團高雄區經管會的店東長們更是獲得滿滿的啟發與正能量！希望發揮力量將慈悲與愛的精神分享給所有來參加的夥伴們。」

永慶房產集團公益行動不停歇，只要地方有需求，都願意義不容辭給予協助與支援，以企業力量打造美好、和諧的社會，同時積極響應永慶慈善基金會「愛圓滿接力」公益計畫，號召同仁們參與各地方的公益活動，到處皆可以看到永慶行善的足跡，更鼓勵民眾一起投入做公益，近期更發起「永慶支持醫護，相挺在地」公益月活動，不只關注弱勢團體也同時力挺醫護人員，以防疫物資捐贈的方式幫助第一線醫護人員，攜手打造美好幸福的社會。