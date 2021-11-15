台北市政府推出敬老卡回饋，北市長者只要於四大超商「嗶卡」，即可領1500元儲值金，今日為上線首日，卻發生領不到錢狀況。對此，台北市長柯文哲於市政總質詢時表示，無現金交易是發展目標，但有時候還是會踢到鐵板，但他認為大方向是對的，政府應勇於嘗試。

北市議員潘懷宗質詢時關心敬老卡靠卡領回饋金，是否有出現問題。周榆修表示，昨天晚上12點開始靠卡，有一些小狀況，卡號在原始資料裡面，數字有錯置，也有民眾打電話進來，另外一部分早上已解決，瞬間流量問題，那個部分已排除。至於當機多久？周榆修表示，依同仁通報是20分鐘左右。

周榆修表示，1999有進線191通，遭到潘懷宗批評，當時沒想到嗎？每次都有當機現象，以為市府都演練好了。

周榆修強調，晚上社會局有檢討會議，欄位錯置有22筆，比照一班新，去辦補卡後，三天後可以靠卡，不影響大家靠卡權益。

柯文哲表示，無現金交易還是整個城市要發展的目標，過程中特別有大規模的，有時候還是會踢到鐵板，每一次都會寫檢討報吿，包括上次熊好券，會對外公開再修一遍。

他強調，大方向是對的，只是過程中就是會有做不好的地方，但他認為政府還是要勇於嘗試、勇於創新。