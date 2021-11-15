別再開車滑手機了！網路上日前出現一段大客車駕駛一邊低頭滑手機一邊開車，最後滑到出車禍、人生登出的影片，引起網友熱烈討論。

臉書「機油專家 易油網 Eoil」13日分享一段影片，感嘆「一路滑到生命最後一刻，不血腥，但值得警惕」，只見影片中的大客車駕駛右手握方向盤、左手滑手機，一路上大部分的時間都盯著手機看，時不時抬頭確認一下路況，影片的最後幾秒甚至只盯著手機螢幕，等他再次抬頭看路的時候，已經即將撞上前方車輛，這才嚇到眼睛快掉出來，猛踩煞車，但已經來不及了，監視器也瞬間變成黑畫面。

司機開車一路滑手機到人生最後一刻。(翻攝自 機油專家 易油網 Eoil臉書)

而網友們看完這段影片後，紛紛留言：「滑到人生登出了！」、「應該成肉泥了」、「哪來的勇氣敢沿路滑」、「閻王賴他」、「下次不會了 但也沒有下次了」、「死了都要滑」、「用自己生命玩這場遊戲」、「難怪有人說要離大車遠一點 ？原來是在滑手機」。

還有人表示，台灣很多開車的人也都在滑手機，「這沒啥好奇怪的，只差沒有發生事故而已，發生事故再來推說別人的問題」、「今天在高速公路上看到一台砂石車，是雙手放開方向盤，二隻手在滑手機，這樣開車真的很扯」。