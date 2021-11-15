瑞士聽力護理公司索諾瓦(Sonova)周一宣布，上半財年核心獲利高於分析師預期，並稱市場從新冠衝擊中強勁復甦。

該全球最大助聽器製造商表示，調整後息稅攤銷前利益(EBITD)為4.06億瑞士法郎(約4.42億美元)，高於公司提供的分析師平均預期3.86億瑞士法郎。

執行長Arnd Kaldowski在聲明中表示，公司可以達成持續的效率改進，從而實現正面的利潤率發展，以及進一步推動投資成長。

由於社交管制和對感染的擔憂，聽力病患不敢去求診看醫生，讓新冠傳染病大流行最初衝擊了助聽器製造商。但隨著許多人開始去求診，民眾對商店的預防傳染措施也越來越有信心。

該公司4~9月銷售額為16億瑞士法朗，年增50%，超過分析師預期的15.7億瑞士法朗。

集團維持全財年目標，仍預期銷售將增長24%至28%，調整後EBITA將增長34%至42%。