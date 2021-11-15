城市規劃「林蔭大道」不僅提升市容，對於周邊房市也深具保值性。台灣房屋集團趨勢中心統計六都9條林蔭大道首排景觀宅實價登錄行情，其中青埔高鐵特區的領航南路，近三年價漲28.5%，為六都增值最多的林蔭大道；台南的東豐路、林森路，也分別以26.6%、22.9%的漲幅，攻佔漲幅亞軍與季軍；而9條林蔭道之中，直通松機國門的北市敦化南北路，今年第一排綠蔭宅均價108.1萬元/坪，勇奪六都林蔭道的房價冠軍。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，在綠地缺乏的都會區，林蔭大道就如同綿延的帶狀公園，讓周邊住戶能在水泥叢林中享受綠蔭視野，且這些規劃為「城市綠色走廊」的路段，多半是路幅寬大的區域主要幹道，也享有一定棟距。路樹吸收了熱輻射和廢氣，為車水馬龍的都會，帶來清新的氣息，因此林蔭大道第一排，往往也是區域中高價的保證。

陳定中指出，隨著氣候、生態劇變，國內對於綠地的開闢也更加重視，許多新興重劃區，包括青埔高鐵特區、桃園中路重劃區、台中十四期重劃區、楠梓高大特區等地，都以高綠覆率為主軸，規劃多條林蔭園道；由於新興重劃區處於發展黃金期，房價隨建設到位逐步上揚，因此漲幅也相對明顯，青埔特區主幹道的領航南路，近年便因高鐵站區三鐵共構成型、商場連番開幕，價漲近3成稱霸六都林蔭道，所以消費者可參考青埔經驗，瞄準仍在起漲階段的重劃區綠園道，讓資產與重劃區林蔭同步成長茁壯。

台北市老字號的「敦化」、「仁愛」及「中山北」三條林蔭大道，因房價基期較高，漲幅與其他各都的林蔭道相比趨於平淡，但價格最貴的敦化南北路，後勢仍相當值得期待。