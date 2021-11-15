大陸晶圓代工龍頭中芯國際副董事長蔣尚義上週驚傳請辭，引發市場關注，今日科技界大老鈺創(5351)董事長盧超群、以及中磊(5388)董事長王伯元對此也提出簡短看法，盧超群表示，「若可以請到蔣尚義再回來台灣產業指導、絕對不吝邀請」，王伯元則建議，「這是一個借鏡，未來若有意轉換跑道前，應該可慮到是否會有水土不服的問題，兩岸的習慣畢竟還是不一樣」。

盧超群表示，蔣尚義是一個很敬重的前輩，若可以請到蔣尚義再回來台灣產業指導，絕對不吝邀請，台灣半導體相當重視服務、與人為善進而產生的價值。

盧超群也直言，對台灣半導體產業來說，正是極缺人才的時刻，因應方案部分，首先，求救於台灣教育，但實際上台灣不缺人才，是這幾年來人才品質落後，是競爭的心在落後；再者，要訓練子弟兵，尤其要培養國際交流的半導體人才；最後，要能遠距吸收美國、歐洲、香港等他國的半導體人才。

王伯元表示，以自身看法來說，建議要前進大陸時，應該可慮到是否會有水土不服的問題，這是一個借鏡，利弊得失必須謹慎要考慮。

由於蔣尚義赴大陸中芯國際不到1年，加上中芯國際營運目前正處在上升軌道，故在此時刻閃辭，相當讓市場震驚，也引發半導體業界震撼，外界也有消息指出，主因是蔣尚義堅持發展的小晶片(chiplet)技術未獲採用。

根據中芯國際董事會公告寫到，蔣尚義希望有更多時間陪伴家人，因此辭任中芯副董事長、執行董事及董事會戰略委員會成員職務，即日起生效。