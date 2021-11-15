P.LEAGUE+上周末在高雄鳳山體育館進行2021-22年賽季熱身賽第2站，南台灣球迷熱情相挺，總計3場比賽進場人數近萬人（第1天4125人、第2天4866人），官方YouTube直播總觀看次數有71萬5408人次，其中14日台北富邦勇士出戰高雄鋼鐵人的比賽，直播同時線上觀眾人數38400人，更是創下本季熱身賽新高。

南台灣球迷用實際行動來支持PLG，尤其高雄鋼鐵人的出賽，更可以感受到南台灣球迷對在地球隊的支持，幫助高雄鋼鐵人在主場留下歷史性的勝利。

PLG的2021-22賽季熱身賽即將來到最後的第3站，聯盟6支球隊也將全數亮相，進行最後的戰力整合。20、21日兩天在台大綜合體育館比賽還有少部分門票，有興趣的球迷朋友請趕快上拓元售票系統購票。購票網址：https://tixcraft.com/activity/detail/21_PLEAGUE

PLG接下來的熱身賽賽程如下：20日下午1點新北國王VS福爾摩沙台新夢想家、下午4點新竹街口攻城獅VS台北富邦勇士；21日下午1點高雄鋼鐵人VS新北國王、下午4點台北富邦勇士VS桃園領航猿、晚上7點福爾摩沙台新夢想家VS新竹街口攻城獅。