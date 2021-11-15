網友抱怨，入住汽車旅館外出3小時，回房發現被人闖入，用過的物品散落，馬桶還留「一泡黃水」沒沖。（截自臉書社團《●【爆廢公社公開版】●》網頁）

真的超崩潰！有網友控訴，住宿汽車旅館中間外出3小時，返回房間發現遭人使用過，出現不明口罩、飲料杯，浴室更是用過的物品亂扔，更誇張的是，馬桶被用過還沒沖掉，留下一攤黃水！

網友在臉書社團《●【爆廢公社公開版】●》轉貼朋友抱怨文，表示入住高雄鳳山一間汽車旅館，晚間10點多外出，凌晨1點多返回，發現房間遭人使用過，垃圾桶旁出現不明口罩、桌上放了喝過的手搖飲；進浴室差點更是差點暈倒，毛巾亂丟、盥洗用品使用過，最噁心的是馬桶使用過沒沖水，留下一攤黃水！

業者立即替原PO更換房間，隔天調閱監視器，表示可能是酒醉阿北誤闖錯房，因原PO外出鐵門打開，阿北沒看房號就進去，且沒插房卡櫃台也無法發現。但原PO難以接受，認為重點是房間被闖入，沒財物損失是萬幸，但已影響出遊心情，業者在安全管制上有嚴重漏洞及疏失。

眾多網友看完也驚呼：「太誇張了」、「好噁心」、「太扯」、「好想吐」、「也太恐怖了吧」。有人質疑「沒房卡能開燈？」，有老司機稱，隨便插一張卡片就可以通電了，健保卡、會員卡，用不到的卡片都可以，讓網友驚呼「學到一招」。

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