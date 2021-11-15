林寶珠議員對中央可能多撥助統籌分配款，詢問縣長徐耀昌將作何用途。（謝明俊攝）

縣議員黎煥強質詢重點在教育議題。（謝明俊攝）

黎煥強議員希望縣府教育處考慮提高營養午餐費單價。（謝明俊攝）

縣議員鄭碧玉關心縣內老舊大樓安檢等問題。（謝明俊攝）

鄭碧玉質詢縣長徐耀昌在任內最後一年，順利將縣警局發包動工。（謝明俊攝）

苗栗縣議會總質詢議程，15日縣議員林寶珠、鄭碧玉集中關心高雄城中城大火，苗栗縣政府對於縣內類似危險老舊建築的檢查，以及如何加強消防安全？質詢消防局及工商發展處。消防局表示，全縣共有6棟中央列管的老舊大樓，部分沒有管委會，消防局坦承檢查消安雖無問題，但無管委會對口可以改善缺失，才是真正嚴重公安問題。

林寶珠質詢，高雄城中城大樓燒出老舊建築及消防安檢等2個問題，消防局及工商發展處對於縣內類似建築有無任何作為？鄭碧玉也提出質詢，對於沒有管委會的這些老舊大樓該如何管控安全問題？萬一發生大火時，大樓本身的建築機能以及消防設備足不足夠來因應？

消防局長徐新淵回答，高雄城中城大火發生後，內政部消防署迅速通令各縣市消防局進行全面清查，苗栗縣消防局經過清查後，中央列管的苗栗市有5棟、頭份市有1棟這類老舊大樓，共住有624戶，消防局自行再增列7棟老舊大樓，全都經過消防安檢，消防局可以主動展開消防安檢工作，不因沒有管委會而受阻，但檢查完的改善作為，就會因沒有管委會而無法及時通知改善，必須改通知產權所有權人來改善，時效上有所影響。

工商發展處長詹彩蘋則回答，工商發展處已與消防局等完成聯合稽查工作，希望能在3個月內完成全面改善，同時，針對老舊建築的都更作業，像是苗栗市內多棟住商混合大樓，期望能以最快速迅速完成。

林寶珠與鄭碧玉並質詢消防局目前的編制人員及設備是否足夠？以及苗栗市內部分狹小巷道都因停放車輛而影響消防救災等問題。徐新淵答覆，目前全縣消防人員還短缺70多人，縣府已逐步補強，而設備相當足夠，足以應付目前救災救護所需，而消防通道是由各公所所負責規畫，消防局會因應實際需求來檢討增設消防通道。

林寶珠指出，中央總預預算去年有超收208億元，其中有72億元將分別以統籌分配款發給16縣市，對於意外多來的這個大紅包，縣府有何規畫用處？縣長徐耀昌表示，目前苗栗縣爭取多項中央補助建設，都需縣府自籌配合款，例如，頭份親子館、舊議會大樓重建案等，未來等中央核撥下來這些多出的統籌分配款，縣府將用來成為這些重大工程的配合款，爭取中央核撥更大經費支出。

林寶珠並詢問民政處，據統計，苗栗縣是全國可支配薪資最多的縣市，也被譽為「荷包大滿王」有這麼好的條件，但苗栗市人口數還是下降？民政處長彭基山坦承，苗栗市人口數下降，與工商業發展較少，就業機會減少有關，加上少子化關係，民政處將思考對策來減低人口外移問題。

鄭碧玉另外針對疫情過後，苗栗縣內看護工嚴重缺工問題質詢勞青處，勞青處長彭德俊坦承，目前確有嚴重缺工狀況，現在是雇主得看外籍移工的臉色，而且仲介公司藉機提高雇主費用，還用各種理由臨時抽換看護工，造成雇主困擾，勞青處將加強稽核。

無黨籍縣議員黎煥強則針對頭份市中央路部分路段新設標線，用路人不清楚使用方式，縣內因應非洲豬瘟後，廚餘使用方式？苗栗縣校長遴選是否參考其它縣市方式，增強透明度，營養午餐是否單價過低？縣府有無考慮提高單價，讓小朋友吃得更好？以及苗栗縣2至3歲公託名額是否增加？以應年輕父母所需，教育處長邱廷岳則表示，將請縣府召開跨局處會議，來研究是否可以比照辦理。