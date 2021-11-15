大陸22歲女偶像周潔瓊，2015年曾前往南韓參加選秀節目《PRODUCE 101》，並在節目中脫穎而出，以限定女團《I.O.I》中唯一的大陸成員身份順利出道，但所屬團隊於2019年解散後她也返回大陸繼續在演藝圈中發展。不過，近日卻被網友發現她曾在節目中說出「1句話」，被部份大陸網友解讀為「不愛國」，因此引發爭議，她只好透過工作室緊急發出聲明。

周潔瓊擁有甜美又精緻的五官，與凹凸有致的好身材，讓她在選秀節目《PRODUCE 101》中大受歡迎，吸引不少大陸粉絲追隨。不過，13日卻在網路上流出她在2018年參加韓國廣播節目《池錫辰的兩點約會》中的畫面，當主持人池錫辰開玩笑問道「聽說你偶爾會忘記自己是中國人」，周潔瓊則回答「是真的」，接著補充道自己在韓國生活了8年之久，有時候還是不太了解韓國的文化，進而意識到「自己是中國人，不了解也很正常」，當時她還被團員Rena爆料，在韓國時也曾說出「想去國外」這句話，周潔瓊則笑著解釋「國外是指歐美等更遙遠的國家」。

不過這段話近日被上傳到大陸論壇後，竟引起大批的大陸網友不滿，紛紛留言痛罵她「不愛國」、「去了韓國就以為自己是韓國人了」、「原本很喜歡她的，真讓人失望」、「希望她只是為了節目效果」，引發網友熱烈討論。

眼看事情一發不可收拾，周潔瓊14日緊急透過工作室發表聲明，澄清影片遭人惡剪，而她也熱愛祖國、不忘初心，希望網友不要惡意曲解；周潔瓊的粉絲也PO出當天的完整影片證明影片被人剪輯過，才因此消除大眾的憤怒。