中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員林襄，因擁有E罩杯上圍和神似高雄市議員黃捷的臉孔，被封為「兇版黃捷」。近日她在社群平台PO一段換衣服的影片，片尾彩蛋竟是只穿內衣褲的模樣，讓網友看得血脈賁張。

最近台灣氣溫明顯轉涼，街道上的人們紛紛換上秋妝，林襄也在IG示範8套韓國小姊姊奶茶穿搭，有甜美、氣質、休閒等風格，換好裝後她不忘在鏡頭前露齒燦笑，可愛又迷人的一面融化螢幕前的眾多粉絲。

不過重頭戲竟在最後，林襄全身上下僅穿著黑色內衣褲，彎腰對著鏡頭擠出深邃事業線，北半球呼之欲出，一轉身辣露側乳刺青，畫面超噴鼻血，接著她走到後方的衣架挑選衣服，下身只穿黑色小褲，大方秀出一雙修長美腿。

同隊的啦啦女神巫苡萱不禁留言讚美：「真可愛」女星篠崎泫也直誇：「身材真的太好了」其餘網友則留言狂讚：「妳穿什麼都好看」、「襄 爆」、「當女朋友最好不過了」、「太可愛了！此篇被燒得體無完膚」。

人紅是非多，林襄日前被《Dcard》網友起底昔日舊照，發現鼻子、嘴巴和胸部似乎有進廠維修，尤其是鼻子最為明顯，山根明顯隆起，鼻頭也較尖，但林襄過往僅承認會定期保養、打唇珠，唇型才會變成嘟嘟的。