國際財務報導準則基金會（IFRS）於聯合國氣候峰會COP26重磅宣布成立旗下國際永續準則理事會ISSB，做為全球金融市場制定ESG資訊揭露標準。

目前ISSB也透過國際跨組織工作小組發布氣候與一般永續揭露財務資訊的標準原型，並將在2022年6月前整合現行三個ESG揭露架構和組織，包含氣候揭露標準委員會（CDSB）、價值報導基金會等，為永續資訊揭露邁向全球統一、對接財務資訊的重要里程碑。

KPMG安侯建業審計部營運長陳俊光表示，ISSB成立對全球永續揭露標準是一個重大分水嶺，ISSB制定兼具全球一致性與透明的永續揭露標準，有助於強化全球資本市場，不僅可協助投資人與企業領袖做出更好的決策，並重新聚焦資源於創造長期的價值。

KPMG安侯永續發展顧問股份有限公司執行副總經理林泉興則表示，現今永續資訊揭露有許多自願性的報告架構，但資訊複雜也相對分散，ISSB設立有助全球金融市場對建立永續共通標準以及語言的重視，在國際證券管理機構組織（IOSCO）、國際會計準則理事會（IASB）推動下，ISSB的永續準則也將與IFRS會計準則相容，這將大幅提升ESG資訊揭露的品質、提高可信度並且帶動產業發展，KPMG將持續協助台灣企業銜接國際準則展現企業影響力，進一步導入ESG治理策略與完整的風險管理行動方案，以回應市場需求。