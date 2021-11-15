國銀為開拓信貸新市場，各出奇招！永豐銀行就著眼於全年產值逾300億元的台灣寵物產業，鎖定全台執業獸醫師推出「永豐獸醫師金融服務」，凱基銀則與美髮設計新創平台「StyleMap美配」合作，讓設計師貸款更容易。台新銀、星展銀也分別鎖定外送員、網路商店頭家推出專案。

永豐銀行指出，過往銀行多採申辦人的薪資單、扣繳憑單等資訊，用以評估核貸與否，部份民眾曾因相關文件提交不易而卡關。永豐銀行近期針對全台執業獸醫師，結合QR Pay收款、DAWHO數位帳戶、理財型房貸和獸醫師公會團體信貸共四大工具推出「永豐獸醫師金融服務」，其中「獸醫師公會團體信貸」開放申辦者可直接提交指定獸醫院管理系統近6個月的營業資料做為財力證明，協助獸醫師提供合宜場域或採購儀器以提升服務品質。

凱基銀行則運用數據分析技術，與美髮設計新創平台「StyleMap美配」合作，串連「StyleMap美配」平台上髮型設計師的收款紀錄，藉以取代傳統的財力證明文件，用以評估貸款額度，除了可幫助資深美髮設計師順利取得營運資金，即使是新進的助理設計師，也能輕鬆取得優惠利率貸款。凱基銀試算，「設計師速還金」以貸款10萬元為例，前180天優惠期每日利息不到5元，適合做為短期周轉金。

台新銀行鎖定外送工作6個月以上的外送員，推出「免等貸」專案，將外送接單和薪資數據導入信用評分模型，經核貸通過者，最快30分鐘可撥款。

星展銀行則透過獨家線上核貸模組，以API串聯整合PChome商店街資料庫和星展銀行授信標準，凡是在PChome商店街開店6個月以上、一年內有營業額紀錄者，從申請到核貸、對保，5分鐘即可完成。