飯店吹危老都更風，大陸建設今宣布，與國賓大飯店及厚生公司就高雄市前金區後金段土地共同開發案進行簽約儀式。這項開發案現址為高雄國賓大飯店，後續開發預定將以原有國賓飯店建物申請危老重建計畫，預定於2024年推案。

大陸建設首度進軍高雄的和陸寓邸案在亞灣區創下完銷佳績，加上北中南區都有高品質的作品，是其成為國賓大飯店合作夥伴主要原因，並加入與大陸建設長期合作的厚生公司，最終促成此三方合作的佳話。

此案由大陸建設、國賓大飯店及厚生公司等三方採共同持有共同銷售模式，大陸建設負責規畫、興建及銷售作業；三方合作模式，由大陸建設購入20％土地及厚生購入30％土地，國賓大飯店與厚生公司就持有土地並與大陸建設合建，就合建部分大陸建設預定分回比例約63％。考量整體規劃尚在概念階段，加上本案將申請危老重建計畫，及原有建物拆除時間，因此本案預定於2024年推案。