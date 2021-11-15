拜登與習近平將在16日進行視訊會談，預計將談台灣議題。

美國總統拜登與大陸國家主席習近平將在16日上午進行視訊會議，路透社分析大陸官媒社論，指出台灣可能是習近平在會談中的優先議題，預料習近平將警告拜登在台灣議題上「退後一步」，同時也希望拜登對北京實現統一的決心印象深刻。

路透社報導，美國與中國大陸在台灣、貿易、科技、新疆等一系列問題上持續存在分歧，根據大陸官媒今（15）日刊出的社論，預計台灣議題是習近平的優先事項。

大陸官媒《中國日報》英文版今日刊出社論指出，習近平可能會在會議上讓拜登對大陸的決心印象深刻，也就是北京將「不惜一切代價」，「在可預見的將來實現統一。」

《中國日報》社論接續指出，「希望促使拜登政府嚴肅衡量美國的利弊得失。」文章也強硬要求：「拜登應該明確表明他的政府反對台灣獨立，並且聲明恪守美國在中美三公報中的承諾。」

路透社指出，《中國日報》等官媒會聽取當局包括中美關係等重要議題的簡報，能夠準確反映大陸領導人的優先事項。

《環球時報》今日刊出的社論則指出，「台灣問題是中國的終極紅線」，「為了降低中國與美國之間的戰略衝突風險，後者必須在台灣問題上退一步，並且展現克制。」

路透社引述專家說法指出，儘管北京近期不論在言詞或軍事上都動作頻頻，在眾多摩擦中強調台灣議題，顯示北京不願意和美國捲入不必要的武裝衝突。

新加坡「拉惹勒南國際關係學院」（S. Rajaratnam School of International Studies）副教授李明江指出，「中國領導人意識到中國還沒有完成現代化，而且在國內經濟上仍面臨許多挑戰」，「戰爭可能會嚴重打亂現代化進程、妨礙崛起。」他也指出，北京目前還沒有十足的信心能夠取得明確的軍事勝利。