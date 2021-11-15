國產(2504)以總價23.5億元，處分「悅誠廣場」房地持分，獲利高達14.9億元，換算成EPS約為1.27元，第4季或明年首季即將入帳！

國產這次售出的高雄「悅誠廣場」土地資產，位於大順一路、民族一路口的「悅誠廣場」，土地面積4053坪，為地上3樓、地下2樓的建物，總樓地板面積約12000坪，由本集團及其他地主共同持分，2016年由興富發集團向國產建材實業等地主承租，斥資10億元重新打造，此次以總價23.5億元進行土地資產處分，貢獻集團非常高的獲利達14.9億元、EPS大約1.27元。

國產建材強調，未來營運優勢不僅有亮眼的混凝土本業表現，還有旗下全台擁有45.7萬坪的資產活化大未來，而備受矚目的「南港大型開發案」，已正式取得臺北市政府的都更及權變計畫核定，占地6500坪，預估開發總樓地板面積約6萬餘坪，興建完成後可分回4.6萬建坪及約550個停車位。

國產董事會日前通過158億餘元的投資預算，將授權董事長進行相關營造發包等作業，加速該大型開發案展開全方位的實質開發進程。而且隨著近期該基地正對面的土地標售，又刷新南港區域新高地價，可望拉抬該大型開發案、其潛在開發利益到最大化，展開集團的黃金營運年代。