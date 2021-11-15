警方14日借提19歲陳男，陳竟稱是為了阻止同夥張男繼續打宋姓大學生，才出手架住男大生，警方痛批「瞎扯」。（資料照／盧金足攝）

引發全台關注的重大社會案件，瑪莎拉蒂3惡煞暴力痛打男大生，3煞遭拘提到案收押禁見，幸好宋姓男大生情況好轉，警方14日借提19歲陳男，陳竟稱是為了阻止同夥張男繼續打宋姓大學生，才出手架住男大生，警方痛批「瞎扯」，監視器畫面會說話，還押後警方繼續釐清案情，查個水落石出。

18歲宋姓男大生7日凌晨從教會活動後，載著高中生返家時，車子經過台灣大道與河南路時，切換車道不慎擦撞由張男、李男與陳男三人所搭乘的瑪莎拉蒂，遭到三惡徒毆打到顱內出血送醫，警方查出當時的行車紀錄器，三煞逞凶打人時，手段殘忍，還恐嚇宋男大生車上友人不得報警。

上周瑪莎三煞落網，警方展開大掃盪，昨日也借提年紀最小的陳嫌釐清案情，掌握6日當晚，張敦量等人在北屯區崇德路一家理容KTV飲酒作樂，到7日凌晨張嫌還想續攤，熱線其前員工陳男、李男前來理容KTV，由當時沒有飲酒的李嫌駕駛張嫌的瑪莎拉蒂跑車，搭載張嫌及陳嫌離去。

三煞計畫到西區向上路的一家卡拉OK繼續嗨歌，但在台灣大道、河南路口和宋姓男大生駕駛的車子發生擦撞，張嫌等三除了持鋁棒，還架住宋姓大學生猛打，造成男大生打到送進加護病房，雖然張嫌等家長出面道歉，也遭到社會撻伐直呼太可惡！

警方對陳嫌首度鬆口坦承，案發時架住男大生的舉動，是為了避免張嫌繼續對男大生暴打，警方直斥「瞎扯！」監視器曝光，對陳嫌說法存疑，將陳嫌還押後，還會繼續還原始末釐清案情。