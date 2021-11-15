台61線台北港聯絡道到下罟子漁港便道，工程近期完工（戴上容攝）

台61線台北港聯絡道到下罟子漁港便道，工程近期完工，市議員鄭戴麗香15日舉辦會勘（戴上容攝）

台61線台北港聯絡道到下罟子漁港便道，工程近期完工，市議員鄭戴麗香15日舉辦會勘（戴上容攝）

八里下罟子漁港過去僅有3米道路，遊客、漁民進出不易，立法委員洪孟楷、新北市議員鄭戴麗香去年爭取，興建台61線台北港聯絡道到下罟子漁港便道，工程近期完工，市議員鄭戴麗香15日舉辦會勘，新建工程處表示，將協助航港局架設圍籬外，戶政事務所已啟動便道命名事宜，便道預計12月啟用。

市議員鄭戴麗香表示，下罟子漁港為二級漁港，停放100多艘舢舨、機漁船，從事流刺網、延繩釣、一支釣等漁業，漁獲以花枝、石斑魚等為主，漁民多自產自銷，小卻具代表性，卻長期有漁民反映，八里下罟子漁港聯外交通不便，僅有一條3米寬道路，使漁民、遊覽車難以進入。

立委洪孟楷表示，由於台61線與便道攸關地方與中央，因此日前由他與市議員鄭戴麗香共同會勘，研擬打造650公尺聯外道路便道讓車輛、遊客方便進入，盼通過交通建設，能促進下罟子漁港觀光，總經費為2500萬，中央與新北市府經費各半興建，今年7月開工、11月完工。

新北市議員鄭戴麗香15日舉辦會勘，檢驗便道相關設備，工程局新建工程處、八里區公所經建課、航港局等代表出席。鄭戴麗香表示，便道開通後，可使大型車輛方便通往八里下罟子漁港，增加漁民、遊客的便利性，目前名稱尚待命名，將由戶政事務所提供3組名字，待後續2次會議投票決定。

航港局會中表示，由於便道兩側地目屬航港局，因此希望新工處能協助興建圍籬，以防便道開通後有不肖人士入內惡意破壞土地；新工處表示，不管命名、興建圍籬預計會在12月啟用前完成。