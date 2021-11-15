台北市政府為了讓市民認識及體驗各項施政成果、促進觀光產業發展，舉辦市民市政建設參觀活動。但台北市議員楊靜宇今質疑，參觀景點多達70多處，中午吃便當的地點竟只有4處，是在玩整人遊戲嗎？對此，台北市長柯文哲允諾一周之內跨局處盤點可提供的地點。

楊靜宇於市政總質詢披露，市政參觀跑千里吃便當的荒誕情事不斷上演，樂活長青活動有12個區公所支持，中午用餐地點沒有影響，但市政參訪團活動，去年總共有7個地方提供中午用餐，今年僅剩關渡美食廣場、兒童新樂園、動物園及南港茶葉製造示範廠等4處，其中南港茶葉製造示範廠又屬偏遠山區，參觀茶廠民眾才會在此用餐。

楊靜宇表示，「為了吃一個便當，遊整個台北市」，如上午參觀中正區的自來水博物館後，因附近無用餐去處，必須大費周章地驅車跑到士林區的兒童新樂園用餐，再前往新北市的三峽老街參觀。

楊靜宇再說，上午參觀翡翠水庫後，更要千迢迢跑到關渡美食廣場用餐，再回到三井舊倉庫，浪費參與民眾時間；柯文哲聽聞後不斷碎念說，「為什麼」、「直接那裡吃就好了」。

楊靜宇還說，還有從南港製茶廠參訪，拉到兒童新樂園，從南到北，下一個是深坑老街，南港旁邊就是深坑了，為何要拉到兒童新樂園，來回還要一個多小時。柯文哲表示，「翡翠水庫就有地方吃了」，回去討論看看，應該參觀地點都有禮堂，借吃飯不難。

此外，楊靜宇說，受到之前疫情大爆發波及，市政參觀與長青樂活行程盡皆無法出團，目前市政參觀尚有119輛趟未出車；長青樂活更多達257輛未出車，受限於活動期限只到12月15日止，將近會有400車沒辦法動，要求增加用餐地點，並延長活動時間。

柯文哲表示，辦的人自己要處理，不合理一次兩次就要修改，並允諾一周之內跨局處盤點可以提供的地點。至於將近400車次是否延到明年2月？柯文哲說，「回去看，能不能保留」，先解決吃飯的地點，「這個太奇怪了」。