T1職籃聯盟台南台鋼獵鷹前天（13日）在熱身賽收下成軍後首場正式比賽勝利，今天（15日）正式公開亮相球隊主場，曾拿過UBA冠軍賽MVP的好手林冠均也正式公開加入，今年2月才動刀治療椎間盤突出傷勢的他，期許保持身體健康完成賽季，並盡力幫助球隊獲勝。

林冠均透露，從打球開始遇過膝蓋、腰部等傷勢，膝蓋也開過刀，而腰傷則是過去都是靠打針治療，但因為沒有根治，上季在P.League+台北富邦勇士腰傷再度復發，只能暫時休兵、未能留下出賽紀錄，在叔叔也是能仁家商教練林正明的建議、鼓勵下，決心動手術一勞永逸，「今年2月開完刀，之後穿鐵衣約3個月，那段時間只能採採腳踏車、游泳慢慢，恢復大約5月底、6月初進行復健。」

林冠均9月份結束與勇士隊的合約，加入T1聯盟台鋼獵鷹，大約兩周前（11月1日）開始和新東家練球，目前狀況大約恢復6成，坦言賽季例行賽開幕戰開打前，除了找回球感，也要努力減重，「今年初有回澳洲一趟，當時胖到120公斤，現在降到106公斤，但目標體重是95公斤。」

台鋼獵鷹放眼12月12日球隊T1首季例行賽開幕戰林冠均能出賽，或是12月18日球隊主場開幕戰登場，獵鷹隊總經理錢韋成認為，林冠均的實力、身手眾人有目共睹，若保持身體健康，絕對是球隊仰賴的主力。